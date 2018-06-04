Статус «в активном поиске»: Шнур показал накаченный торс поклонницам

Многочисленные поклонники музыканта пришли в восторг и оставили около 180 тысяч отметок «Мне нравится».

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров показал накаченное тело в своем Instagram`e.



Многочисленные поклонники музыканта пришли в восторг и оставили около 180 тысяч отметок «Мне нравится». Некоторые из них попросили скинуть программу тренировок, другие удивились, что музыкант бросил пить.



«Ван Шнур Дам», «Wow», «Замотивировал. Вечером в зал», «Пить что ли бросил?», «Ух какой холостяк созрел», «Статус: "в активном поиске"», – прокомментировали фолловеры исполнителя.



25 мая Шнур объявил о своем разводе с женой Матильдой после восьми лет брака. Новость была настолько резонансной, что многие даже не поверили в правдивость его слов. Однако жена музыканта подтвердила расставание с певцом, а также попросила не обижать «великого, но ранимого Шнура». Между тем музыкант публиковал грустные стихи в совем микробологе и признался в многочисленных изменах. Сама же Матильда отказалась выносить личную жизнь на общественное обсуждение.



Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс предположила, что причиной расставания супругов стала пагубная страсть Сергея Шнурова к алкоголю.

Ранее сообщалось, что фото больного и худого Джонни Деппа напугали фанатов. Поклонники посоветовали актеру бросить пить и следить за собой.