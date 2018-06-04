«Ак Барс» подтвердил подписание нового контракта со Свитовым

Соглашение с капитаном казанского клуба рассчитано на один сезон.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Хоккейный клуб «Ак Барс» на своем официальном сайте подтвердил подписание нового контракта с капитаном команды Александром Свитовым. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано на год.

Сообщалось, что Свитов может вернуться в омский «Авангард», однако хоккеист принял решение остаться в столице Татарстана. В победном для «Ак Барса» сезоне 2017/2018 форвард провел 59 матчей, в которых забросил шесть шайб и сделал восемь результативных передач.

