Ãëàâíîå
Ó÷àñòíèêè ôîðóìà «iÂîëãà» îòðàáîòàþò äåéñòâèÿ ïðåññ-ñëóæáû Ïóòèíà íà ñòàäèîíå «Ñàìàðà Àðåíà»

Òàòàð-èíôîðì

4 èþíÿ 2018, 14:31

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Â 2019 ãîäó íà ÊÂÇ ïëàíèðóþò ïðîèçâåñòè 51 âåðòîëåò «Àíñàò»

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Ìèõàèë Çàõàðîâ


Íà ïðåäïðèÿòèè ãîòîâû ïðîèçâîäèòü 60 «Àíñàòîâ» åæåãîäíî, çàÿâèë Þðèé Ïóñòîâãàðîâ.

(Êàçàíü, 4 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Â 2019 ãîäó íà Êàçàíñêîì âåðòîëåòíîì çàâîäå (ÊÂÇ) ïëàíèðóþò ïðîèçâåñòè 51 âåðòîëåò «Àíñàò». Ýòî ïëàí óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè çàâîäà, õîëäèíãà «Âåðòîëåòû Ðîññèè». Îá ýòîì ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàë ãåíäèðåêòîð ÊÂÇ Þðèé Ïóñòîâãàðîâ.

ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¡Ð˜Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¡Ð£ÐŸÐ–Ð¦

Â öåëîì íà ïðåäïðèÿòèè ãîòîâû ïðîèçâîäèòü 60 «Àíñàòîâ» åæåãîäíî, îòìåòèë Þðèé Ïóñòîâãàðîâ.

«Àíñàò» — ëåãêèé ìíîãîöåëåâîé âåðòîëåò, ïðîèçâîäèòñÿ íà Êàçàíñêîì âåðòîëåòíîì çàâîäå. Âåðòîëåò ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ è ïàññàæèðîâ, èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ íàáëþäåíÿ è ïðîâåäåíèÿ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ, ïðîòèâîïîæàðíûõ è ýâàêóàöèîííûõ ðàáîò.

ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¡Ð˜Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¡Ð£ÐŸÐ–Ð¦

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Öåíòð Siemens â ÊÍÈÒÓ-ÊÀÈ ïðåäëîæèëè ñäåëàòü îïåðàòîðîì öèôðîâîé òðàíñôîðìàöèè ïðåäïðèÿòèé ÐÒ
Íîâîñòè äíÿ
15:18
Ýêèïàæ Ñåðãåÿ Êóïðèÿíîâà ñòàë ïîáåäèòåëåì ðàëëè «Êàçàõñòàí»

Ðàëëè «Êàçàõñòàí» ïðîõîäèë â òå÷åíèå øåñòè äíåé, ïðîòÿæåííîñòü âñåõ ñêîðîñòíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâèëà 1900 êèëîìåòðîâ èç 2500 îáùåé äèñòàíöèè òðàññû.

15:17
Ïîÿâèëîñü âèäåî ïåðåâåðíóâøåéñÿ ôóðû ïîä Íàáåðåæíûìè ×åëíàìè

ÄÒÏ ïðîèçîøëî ñåãîäíÿ äíåì íà Êàçàíñêîì òðàêòå.

15:07
Ôîòîãðàôèè ïåðåâåðíóâøåéñÿ ôóðû íà âúåçäå â Íàáåðåæíûå ×åëíû

Ïî ñîîáùåíèÿì î÷åâèäöåâ, ÄÒÏ ïðîèçîøëî ñåãîäíÿ óòðîì ïîä Àâòîãðàäîì.

15:05
Ó÷àñòíèêè ôîðóìà «iÂîëãà» îòðàáîòàþò äåéñòâèÿ ïðåññ-ñëóæáû Ïóòèíà íà ñòàäèîíå «Ñàìàðà Àðåíà»

Â èþëå 2018 ãîäà äåëåãàöèÿ Òàòàðñòàíà â ñîñòàâå 90 ÷åëîâåê ïðåäñòàâèò ñâîè ïðîåêòû íà ãëàâíîì ìîëîäåæíîì ôîðóìå ÏÔÎ.

14:53
Êèðêîðîâ è Ëàçàðåâ ïîäòâåðäèëè ñâîå ó÷àñòèå íà «Äîáðîé âîëíå» â Êàçàíè

Âìåñòå ñî çâåçäàìè âûñòóïÿò òàëàíòëèâûå äåòè.

14:40
ÃÒËÊ äîñðî÷íî ïîëó÷èë ìåäèöèíñêèå âåðòîëåòû ñ Êàçàíñêîãî âåðòîëåòíîãî çàâîäà
14:31
Â 2019 ãîäó íà ÊÂÇ ïëàíèðóþò ïðîèçâåñòè 51 âåðòîëåò «Àíñàò»

Íà ïðåäïðèÿòèè ãîòîâû ïðîèçâîäèòü 60 «Àíñàòîâ» åæåãîäíî, çàÿâèë Þðèé Ïóñòîâãàðîâ.

14:31
Â ãîðîäñêîì îçåðå Çåëåíîäîëüñêà óòîíóë 22-ëåòíèé ïàðåíü

Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà ñåãîäíÿ íî÷üþ íà óëèöå Êîñìîíàâòîâ.

14:29
«Àê Áàðñ» ïîäòâåðäèë ïîäïèñàíèå íîâîãî êîíòðàêòà ñî Ñâèòîâûì

Ñîãëàøåíèå ñ êàïèòàíîì êàçàíñêîãî êëóáà ðàññ÷èòàíî íà îäèí ñåçîí.

14:26
Óêðàèíñêèé òåííèñèñò ðàññêàçàë î ïðåäóáåæäåíèè ê ðóññêîìó ÿçûêó
14:18
Â Êàçàíè þáèëåé Ëàðèñû Áàøêèðîâîé îòìåòÿò îïåðîé «Ìàäàì Áàòòåðôëÿé»
14:11
Öåíòð Siemens â ÊÍÈÒÓ-ÊÀÈ ïðåäëîæèëè ñäåëàòü îïåðàòîðîì öèôðîâîé òðàíñôîðìàöèè ïðåäïðèÿòèé ÐÒ

Ó ìåæäóíàðîäíîé êîìïàíèè â Òàòàðñòàíå áîëåå 50 èíäóñòðèàëüíûõ ïàðòíåðîâ.

14:10
Óìåð àêòåð èç «Óáîéíîé ñèëû» è «Áàíäèòñêîãî Ïåòåðáóðãà» Ëåîíèä Íåâåäîìñêèé
14:05
Â Àâèàñòðîèòåëüíîì ðàéîíå Êàçàíè ãîðèò çàáðîøåííîå çäàíèå

Îãíåì îáúÿò äîì ¹2/1 ïî óëèöå Äåìåíòüåâà.

14:01
62-ëåòíåãî æèòåëÿ Íèæíåêàìñêà ïîäîçðåâàþò â æåñòîêîì óáèéñòâå è ðàñ÷ëåíåíèè ñîáóòûëüíèêà
14:00
ÊÂÇ ïëàíèðóåò âèðòóàëèçèðîâàòü «Àíñàò» ñ ïîìîùüþ íîâîé ëàáîðàòîðèè Siemens â ÊÍÈÒÓ-ÊÀÈ

Êàçàíñêèé âåðòîëåòíûé çàâîä íàìåðåí èñïîëüçîâàòü öåíòð êîìïåòåíöèé Siemens äëÿ áûñòðîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è îñíàñòêè â öèôðå.

13:57
Ïîëóìèëëèîííûé øòðàô çàïëàòèò ÎÎÎ «ÒÀÃÐÀÑ-ÐÅÌÑÅÐÂÈÑ» çà ïîïûòêó ïîäêóïà èíñïåêòîðà ÃÈÁÄÄ
13:54
Îðåøêèí: ÂÂÏ â 2018 ãîäó ìîæåò ïðåâûñèòü 100 òðëí ðóáëåé
13:46
Ñòàëî èçâåñòíî èìÿ ïðåäñòàâèòåëüíèöû Ðîññèè íà «Äåòñêîì Åâðîâèäåíèè»
13:41
Ì×Ñ Òàòàðñòàíà íàïîìèíàåò î ìåðàõ áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ íåïîãîäû

5 èþíÿ â Òàòàðñòàíå îæèäàåòñÿ øêâàëèñòûé âåòåð ñ ãðîçîé è ãðàäîì.

13:26
Â ÊÈÏ «Ìàñòåð» â 2019 ãîäó íà ðåêîíñòðóèðîâàííûõ ïëîùàäÿõ ðàçìåñòÿòñÿ áîëåå 40 ðåçèäåíòîâ
13:23
Â Ãîññîâåòå ÐÒ âðó÷èëè óäîñòîâåðåíèÿ 12 ìèðîâûì ñóäüÿì ðåñïóáëèêè

Þðèé Êàìàëòûíîâ ïîæåëàë ìèðîâûì ñóäüÿì ñóäèòü ïî çàêîíó, ÷òîáû ñîâåñòü áûëà ÷èñòîé.

13:14
Âåðà Ãëàãîëåâà ïîñìåðòíî óäîñòîåíà íàãðàäû «Êèíîòàâðà»
13:00
Â 2018 ãîäó â Êàçàíè îòðåìîíòèðóþò 11 ïîäðîñòêîâûõ êëóáîâ

Îêîëî 90 ïðîöåíòîâ êðóæêîâ è ñåêöèé â ïîäðîñòêîâûõ êëóáàõ îñòàþòñÿ áåñïëàòíûìè.

12:51
Ïîÿâèëîñü âèäåî ñ ìåñòà äâîéíîãî íàåçäà íà âåëîñèïåäèñòà â Êàçàíè

Âå÷åð âîñêðåñåíüÿ äëÿ 32-ëåòíåãî âåëîñèïåäèñòà çàêîí÷èëñÿ ïëà÷åâíî – ìóæ÷èíà äâàæäû ïîïàë ïîä êîëåñà ìàøèí íà óëèöå Âèøíåâñêîãî.

Ñîáûòèÿ

04 èþíÿÏðåçèäåíò Ðîññèéñêîé ýêîëîãè÷åñêîé àêàäåìèè Âëàäèìèð Ãðà÷åâ îá îáðàùåíèè ñ îòõîäàìè, ýêîëîãè÷åñêîì àóäèòå è çíà÷åíèè ìóñîðîñæèãàòåëüíûõ çàâîäîâ

04 èþíÿÊàêîâà ñóäüáà áåðåãà Êàçàíêè âäîëü óëèöû Ãàâðèëîâà: «çà» è «ïðîòèâ» çàñòðîéêè

04 èþíÿÑïîðò, êðûøè è åäà: Òîï-10 ýêñêóðñèé ïî Êàçàíè â ïåðèîä ×Ì-2018 íà êîòîðûå ñòîèò ñõîäèòü

04 èþíÿÊîìïàíèÿ «Ýòàæè»: âûãîäíàÿ ïðîäàæà êâàðòèðû ïî ïðîãðàììå «Âñå âêëþ÷åíî»

04 èþíÿÑîâåòíèê ïåðâîãî çàìïðåäà ÖÁ ÐÔ Ñåðãåé Ìîèñååâ: «Ðåôîðìà ëèçèíãà óñêîðèò ðàçâèòèå ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè â öåëîì è Òàòàðñòàíà â ÷àñòíîñòè»

04 èþíÿ4 – 7 èþíÿ â Êàçàíè: Åâãåíèé Ãðèøêîâåö, Âàñèëèé Ëàíîâîé, äæàçîâûé ôåñòèâàëü Hotel de Ville è äåíü ðîæäåíèÿ Ïóøêèíà

03 èþíÿ«×åðíàÿ Êîëûìà» îòêðûëàñü ïî-íîâîìó, èëè Òðàãåäèÿ ðåïðåññèé ãëàçàìè ìîëîäûõ