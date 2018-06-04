Â 2019 ãîäó íà ÊÂÇ ïëàíèðóþò ïðîèçâåñòè 51 âåðòîëåò «Àíñàò»

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Ìèõàèë Çàõàðîâ
(Êàçàíü, 4 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Â 2019 ãîäó íà Êàçàíñêîì âåðòîëåòíîì çàâîäå (ÊÂÇ) ïëàíèðóþò ïðîèçâåñòè 51 âåðòîëåò «Àíñàò». Ýòî ïëàí óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè çàâîäà, õîëäèíãà «Âåðòîëåòû Ðîññèè». Îá ýòîì ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàë ãåíäèðåêòîð ÊÂÇ Þðèé Ïóñòîâãàðîâ.
Â öåëîì íà ïðåäïðèÿòèè ãîòîâû ïðîèçâîäèòü 60 «Àíñàòîâ» åæåãîäíî, îòìåòèë Þðèé Ïóñòîâãàðîâ.
«Àíñàò» — ëåãêèé ìíîãîöåëåâîé âåðòîëåò, ïðîèçâîäèòñÿ íà Êàçàíñêîì âåðòîëåòíîì çàâîäå. Âåðòîëåò ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ è ïàññàæèðîâ, èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ íàáëþäåíÿ è ïðîâåäåíèÿ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ, ïðîòèâîïîæàðíûõ è ýâàêóàöèîííûõ ðàáîò.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Ðàëëè «Êàçàõñòàí» ïðîõîäèë â òå÷åíèå øåñòè äíåé, ïðîòÿæåííîñòü âñåõ ñêîðîñòíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâèëà 1900 êèëîìåòðîâ èç 2500 îáùåé äèñòàíöèè òðàññû.
ÄÒÏ ïðîèçîøëî ñåãîäíÿ äíåì íà Êàçàíñêîì òðàêòå.
Ïî ñîîáùåíèÿì î÷åâèäöåâ, ÄÒÏ ïðîèçîøëî ñåãîäíÿ óòðîì ïîä Àâòîãðàäîì.
Â èþëå 2018 ãîäà äåëåãàöèÿ Òàòàðñòàíà â ñîñòàâå 90 ÷åëîâåê ïðåäñòàâèò ñâîè ïðîåêòû íà ãëàâíîì ìîëîäåæíîì ôîðóìå ÏÔÎ.
Âìåñòå ñî çâåçäàìè âûñòóïÿò òàëàíòëèâûå äåòè.
Íà ïðåäïðèÿòèè ãîòîâû ïðîèçâîäèòü 60 «Àíñàòîâ» åæåãîäíî, çàÿâèë Þðèé Ïóñòîâãàðîâ.
Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà ñåãîäíÿ íî÷üþ íà óëèöå Êîñìîíàâòîâ.
Ñîãëàøåíèå ñ êàïèòàíîì êàçàíñêîãî êëóáà ðàññ÷èòàíî íà îäèí ñåçîí.
Ó ìåæäóíàðîäíîé êîìïàíèè â Òàòàðñòàíå áîëåå 50 èíäóñòðèàëüíûõ ïàðòíåðîâ.
Îãíåì îáúÿò äîì ¹2/1 ïî óëèöå Äåìåíòüåâà.
Êàçàíñêèé âåðòîëåòíûé çàâîä íàìåðåí èñïîëüçîâàòü öåíòð êîìïåòåíöèé Siemens äëÿ áûñòðîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è îñíàñòêè â öèôðå.
5 èþíÿ â Òàòàðñòàíå îæèäàåòñÿ øêâàëèñòûé âåòåð ñ ãðîçîé è ãðàäîì.
Þðèé Êàìàëòûíîâ ïîæåëàë ìèðîâûì ñóäüÿì ñóäèòü ïî çàêîíó, ÷òîáû ñîâåñòü áûëà ÷èñòîé.
Îêîëî 90 ïðîöåíòîâ êðóæêîâ è ñåêöèé â ïîäðîñòêîâûõ êëóáàõ îñòàþòñÿ áåñïëàòíûìè.
Âå÷åð âîñêðåñåíüÿ äëÿ 32-ëåòíåãî âåëîñèïåäèñòà çàêîí÷èëñÿ ïëà÷åâíî – ìóæ÷èíà äâàæäû ïîïàë ïîä êîëåñà ìàøèí íà óëèöå Âèøíåâñêîãî.
04 èþíÿÏðåçèäåíò Ðîññèéñêîé ýêîëîãè÷åñêîé àêàäåìèè Âëàäèìèð Ãðà÷åâ îá îáðàùåíèè ñ îòõîäàìè, ýêîëîãè÷åñêîì àóäèòå è çíà÷åíèè ìóñîðîñæèãàòåëüíûõ çàâîäîâ