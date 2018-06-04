На лето РЖД введут более 600 дополнительных рейсов поездов дальнего следования

Наиболее популярными направлениями станут Адлер, Анапа, Новороссийск и Кисловодск.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). На летний период компания "Российские железные дороги" назначила более 600 дополнительных рейсов поездов дальнего следования. Наиболее популярными направлениями традиционно станут Адлер, Анапа, Новороссийск и Кисловодск, сообщает пресс-служба РЖД.

При подготовке к летним перевозкам была проведена ревизия подвижного состава – около 14 тыс. вагонов. «Проверена исправность технологического и холодильного оборудования вагонов-ресторанов, особенно тех, которые будут задействованы в перевозках организованных групп детей», – говорится в сообщении компании.

Летом планируется перевезти около 480 тыс. детей в составе организованных групп. Для этого будет назначено 185 рейсов поездов.