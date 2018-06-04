Огнем объят дом №2/1 по улице Дементьева.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В Авиастроительном районе Казани горит заброшенное здание, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС Росссии по РТ.

Сообщение о пожаре в заброшенном доме №2/1 по улице Дементьева поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 12:51.

На месте ЧП работают сотрудники подразделения ФГКУ «7 ОФПС по РТ».

Сообщения о погибших и пострадавших не поступало. Причина возгорания устанавливается.