62-летнего жителя Нижнекамска подозревают в жестоком убийстве и расчленении собутыльника

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). 62-летнего жителя Нижнекамска подозревают в жестоком убийстве и расчленении тела собутыльника, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
Части тела неизвестного мужчины были обнаружены прохожими на территории гаражного кооператива на улице Чабьинской в Нижнекамске.
В ходе грамотно спланированных розыскных мероприятий, удалось выйти на след предполагаемого убийцы. 62-летний местный житель, задержанный по подозрению в жестоком убийстве, полностью признал свою вину.
Следствию удалось установить, что 25 мая двое мужчин, живущих в одной квартире, выпивали у себя дома. Между ними произошла ссора, в ходе которой потерпевший набросился на собутыльника с ножом. Оппонент взял молоток и несколько раз ударил им по голове «квартиранту». От полученных травм мужчина скончался. После этого злоумышленник расчленил тело убитого и закопал в разных частях города.
Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство». На время проведения следствия подозреваемый помещен под стражу.
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