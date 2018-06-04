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ИА «Татар-информ» публикует рецензию британского издания The Arts Desk о записи Шостаковича ГСО РТ

Татар-информ

4 июня 2018, 20:02

Общество

Запущен проект «Писатели и общественность мира о Крыме»

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В книжном издании будут представлены произведения писателей и исследователей со всего мира.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ). Начал реализовываться международный литературно-общественный проект «Писатели и общественность мира о Крыме», который представляет собой многосерийное книжное издание с высказываниями и произведениями авторов, связанных с Крымом, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Проект создан с целью популяризировать Крым в качестве литературного и культурного оплота России и позиционировать его в качестве исторического памятника. Также он направлен на усиление положительного имиджа России и Крыма за границей. 

Издание «Писатели и общественность мира о Крыме» расскажет читателям о том, в какое время авторы из разных уголков мира приезжали на полуостров, какие места каждый из писателей посетил и как отзывался. 

Материалы (художественные, краеведческие и исторические произведения) о Крыме можно присылать на адрес Союза писателей РК: pisatel@brega-crimea.ru.

 

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