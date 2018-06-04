Экипаж Сергея Куприянова стал победителем ралли «Казахстан»

Фото: kamazmaster.ru
(Набережные Челны, 4 июня, «Татар-информ»). В Актау финишировал ралли «Казахстан». Победителем грузового зачета гонки стал экипаж «КАМАЗ-мастер» Сергея Куприянова, сообщает пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».
Ралли «Казахстан» проходил в течение шести дней и состоял из шести этапов, протяженность всех скоростных участков — 1900 километров из 2500 общей дистанции трассы.
Пилот Сергей Куприянов в ходе церемонии награждения подчеркнул, что его успех — это прежде всего итог работы всей команды. «Вначале ехали очень быстро вдоль моря. Потрясающе красиво, но нельзя было терять концентрацию, у нескольких экипажей в джипах случился сход по технике, кто-то разбил машину. Благодарю организаторов за прекрасную трассу, команду — за фантастическую машину, всю группу ассистанса — за бессонные ночи, соперников — за взаимопомощь, экипаж — за терпение! У нас командный результат!» — сказал он.
В преддверии стартующего 15 июля международного ралли-марафона «Шелковый путь-2018» для команды «КАМАЗ-мастер» «Ралли Казахстана» стало последним крупным соревнованием подготовительного сезона. В ближайшее время руководство команды объявит составы экипажей для участия в гонке по маршруту Китай — Казахстан — Россия.
Ралли «Казахстан» проходил в течение шести дней, протяженность всех скоростных участков составила 1900 километров из 2500 общей дистанции трассы.
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