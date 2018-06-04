«Дэдпул-2» возглавил российский прокат третью неделю подряд

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Комедийный боевик Дэвида Литча «Дэдпул-2» возглавил российский прокат по итогам выходных, собрав за выходные 85,4 млн рублей и 1,2 млрд рублей за три недели проката, передает РИА Новости.
Премьера второй части франшизы стартовала в России 17 мая. В роли Дэдпула снялся Райан Рейнольдс, который собирает команду супергероев, чтобы противостоять солдату-убийце.
Вторую строчку заняла новинка проката, шпионская драма «Красный воробей», премьера которой состоялась 31 мая. Главная героиня Вероника Егорова в исполнении Дженнифер Лоуренс завершает карьеру балерины в Большом и становится агентом спецслужб. Фильм заработал 82,8 млн рублей в первый уикенд.
Замыкает тройку финалистов «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Франшиза заработала 77,5 млн рублей за выходные и 314 млн рублей за две недели проката.
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