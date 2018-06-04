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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 4 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Казанский вертолетный завод (КВЗ) планирует виртуализировать «Ансат» с помощью новой лаборатории Siemens в КНИТУ-КАИ. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал гендиректор предприятия Юрий Пустовгаров.
«Очень бы хотелось сделать виртуализацию производства, например, вертолета „Ансат“. То есть сделать виртуальное производство и посмотреть, где у нас места, в которых можно сэкономить в трудоемкости, времени. Эти вещи очень интересные», — отметил он.
Кроме того, у завода есть необходимость быстрого проектирования и оснастки в цифре, эту задачу тоже способен решить новый центр компетенций Siemens. Программное обеспечение лаборатории поможет в два раза сократить цикл проектирования на КВЗ.
«Более того, мы эту работу можем дать студентам четвертого курса», — поделился собеседник агентства.
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