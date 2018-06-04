В Казани юбилей Ларисы Башкировой отметят оперой «Мадам Баттерфляй»

В юбилейном спектакле примут участие прославленные звезды татарстанской и российской оперной сцены.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ). Сегодня на сцене татарского государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля будет показан спектакль «Мадам Баттерфляй» на музыку Дж. Пуччини. В юбилейной постановке примут участие звезды Шаляпинского фестиваля Гульнора Гатина, Ахмед Агади, а за дирижерский пульт встанет Ренат Салаватов, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль посвящен юбилею заслуженной артистки России и народной артистки РТ Ларисы Башкировой. Сегодня прославленная певица работает в театре инспектором мимического ансамбля. Ровно 30 лет она являлась ведущей солисткой оперного театра. Ее проникновенное лирико-колоратурное сопрано дало возможность исполнить главные роли в таких операх, как «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Иван Сусанин» М. Глинки, «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, «Искатели жемчуга» Ж. Бизе и многих других.