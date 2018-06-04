ГТЛК досрочно получил медицинские вертолеты с Казанского вертолетного завода

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) досрочно получила медицинские вертолеты Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ и Ансат, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».
ГТЛК получила три машины Ми-8МТВ-1, которые будут эксплуатировать «Полярные авиалинии». Вертолеты станут средством медицинской эвакуации жителей отдаленных районов Республики Саха (Якутия). Два медицинских Ми-8АМТ направят в Томскую область. Эксплуатантом медицинского Ансата станет компания «Вяткаавиа». Машину будут использовать в Кировской области.
Ожидается, что в этом году ГТЛК получит 31 медицинский вертолет: 12 Ансатов, 13 Ми-8АМТ и шесть Ми-8МТВ-1.
Медицинский вертолет Ми-8МТВ-1 зарекомендовал себя как машина, способная работать даже в суровых условиях русского севера. Благодаря специальной конструкции и оборудованию вертолет можно эксплуатировать при автономном базировании на необорудованных площадках.
Модификация Ми-8АМТ создана на базе Ми-8Т и отличается более мощной силовой установкой и доработанной авионикой.
Ансат, оснащенный медицинским модулем, способен проводить плановую перевозку пациентов, мониторинг состояния человека, интенсивную терапию, а также поддерживать жизненно-важные функции человеческого организма.
Производством вертолетов серии Ми-8/17 и Ансатов занимается Казанский вертолетный завод (КВЗ), входящий в холдинг «Вертолеты России».
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