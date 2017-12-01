Киркоров и Лазарев подтвердили свое участие на «Доброй волне» в Казани

Вместе со звездами выступят талантливые дети.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Звезды российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров и Сергей Лазарев подтвердили свое участие в гала-концерте фестиваля «Добрая волна», сообщается на портале мэрии столицы РТ.



Концерт пройдет в КРК «Пирамида» 30 ноября. Вместе со звездами выступят талантливые дети. «Добрая волна» состоится в Казани во второй раз.



Региональные отборочные туры фестиваля начнутся 5 июня в Казани и далее пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Севастополе, Краснодаре и Курске.



По итогам туров состоится кастинг участников для финального этапа фестиваля по направлениям: музыка, хореография, сценическое искусство.

Организатором фестиваля стала Академия популярной музыки Игоря Крутого. Масштабное мероприятие создано для детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.