Киркоров и Лазарев подтвердили свое участие на «Доброй волне» в Казани

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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Звезды российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров и Сергей Лазарев подтвердили свое участие в гала-концерте фестиваля «Добрая волна», сообщается на портале мэрии столицы РТ.
Концерт пройдет в КРК «Пирамида» 30 ноября. Вместе со звездами выступят талантливые дети. «Добрая волна» состоится в Казани во второй раз.
Региональные отборочные туры фестиваля начнутся 5 июня в Казани и далее пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Севастополе, Краснодаре и Курске.
По итогам туров состоится кастинг участников для финального этапа фестиваля по направлениям: музыка, хореография, сценическое искусство.
Организатором фестиваля стала Академия популярной музыки Игоря Крутого. Масштабное мероприятие создано для детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.
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