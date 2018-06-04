Пригородный поезд сообщением Васильево – Бирюли будет следовать до Арска

Поезд № 6482 будет прибывать в Арск в 20.26.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В Татарстане с 8 июня маршрут электрички сообщением Васильево – Бирюли продлевается до Арска. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Пригородный поезд № 6482 будет следовать до станции Бирюли по действующему расписанию. Затем электричка проследует с остановками через 823 км, Чепчуги, Куркачи, 835-й км, Камаево, Чурилино, Чулпаново, 849-й км. На станцию Арск поезд прибудет в 20.26.

Кроме того, с 8 июня выводятся из расписания пригородные поезда № 6412 Казань – Арск и № 6483 Бирюли – Васильево.