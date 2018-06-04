В Казань на День русского языка приедет Василий Лановой

Празднования пройдут по всех районах Татарстана 6 июня, в столице республики жители соберутся у памятника Пушкину.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ). 6 июня в Татарстане, как и во всей России, пройдет День русского языка. В Казани основные праздничные мероприятия начнутся в полдень у памятника А. С. Пушкину, сообщает Минкульт РТ.

Кроме Дня русского языка в этот день будет отмечаться 219-летия со дня рождения Пушкина. В программе празднования – выступления ведущих литераторов республики. Приглашены также московские гости. У стен театра оперы и балета им. М. Джалиля выступят лауреат премий «Антибукер» и «Большая книга» Павел Басинский и лауреат Пушкинской премии Ильдар Абузяров. После поэтических выступлений Президент Татарстана Рустам Минниханов первым возложит цветы к памятнику прославленного русского поэта.

После возложения цветов в оперном театре состоится концерт, в котором примут участие деятели культуры и искусств Татарстана, любимые артисты, поэты и писатели. Вечером в Большом концертном зале им. С. Сайдашева народный артист СССР Василий Лановой представит свой моноспектакль и проведет творческий вечер, являющийся частью акции «Спасибо за верность, потомки!».

