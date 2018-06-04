Орешкин: ВВП в 2018 году может превысить 100 трлн рублей

(Казань, 4 июня, «Татар-информ). В 2018 году объем ВВП может пересечь отметку в 100 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Орешкина.
На выступлении в Госдуме Орешкин заявил, что МЭР понизило процент роста ВВП. В марте приводился прогноз роста в 2,1 процента, но в связи с новыми антироссийскими санкциями и ответной реакцией ЦБ, на текущий момент рост составляет 1,6 – 2,1 процента.
Был пересмотрен прогноз на объем ВВП. В апреле 2018 года прогнозировалось, что уровень валового внутреннего продукта составит 98,2 трлн рублей. «Сейчас, по нашим оценкам, это уровень более 100 трлн руб. в этом году», — сказал Орешкин.
Изменение прогноза связано с повышением цен на нефть, объяснил глава ведомства.
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