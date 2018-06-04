Центр Siemens в КНИТУ-КАИ предложили сделать оператором цифровой трансформации предприятий РТ

У международной компании в Татарстане более 50 индустриальных партнеров.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов предложил сделать центр Siemens вуза оператором цифровой трансформации предприятий Татарстана. Об этом он заявил на открытии новой лаборатории международной компании на базе КНИТУ-КАИ.

Он заметил, что продуктами Siemens активно пользуются практически все предприятия республики, особенно ПАО «КАМАЗ». Всего у международной компании в Татарстане более 50 индустриальных партнеров.

«Накоплен огромный опыт по использованию отдельных модулей. Например, модуль по 3D-проектированию очень хорошо идет в авиационном заводе, модуль инженерных расчетов очень сильно идет на вертолетном заводе, организация производства — мощнейшее внедрение на КАМАЗе», — рассказал он.

Гильмутдинов также выступил в с предложением определить центр ведущей площадкой повышения квалификации и переподготовки специалистов по направлению «Цифровое предприятие».