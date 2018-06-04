Жители Татарстана сами выберут парки и скверы для благоустройства

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Онлайн-опрос татарстанцев, голосующих за общественные пространства, на Портале госуслуг РТ продлен до 20 июня. Еще чуть больше двух недель есть у жителей республики, чтобы определить парки и скверы, которые будут благоустроены в будущем году.
На сегодняшний день проголосовали уже более 150 тысяч татарстанцев. В перечне – 287 объектов по всему Татарстану, из которых каждый голосующий может выбрать только один. Выбрать можно только объякт в своем муниципальном районе. Казанцы могут проголосовать за общественное пространство в любом районе родного города. После голосования становятся видны результаты по району, за который голосовал участник опроса.
Голосование дает картину территорий, которые нуждаются в благоустройстве прежде всего. Итоги акции подведут 1 июля. Объекты, не вошедшие в программу благоустройства 2019 года, будут внесены в перечень на 2020 — 2022 годы.
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