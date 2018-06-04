В Госсовете РТ вручили удостоверения 12 мировым судьям республики

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 4 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня в Госсовете Татарстана в торжественной обстановке вручили удостоверения мировым судьям Республики Татарстан. Документы из рук заместителя Председателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова получили 12 мировых судей, из них четыре избраны впервые, а восемь – вновь назначены.
Открывая церемонию, Юрий Камалтынов отметил, что вручение мировым судья удостоверений в торжественной обстановке становится доброй традицией. По словам вице-спикера республиканского парламента, мировые судьи наиболее максимально приближены к населению и стоят на защите прав и интересов граждан. «От того, как вы будет работать, взаимодействовать с населением, зависит общее впечатление от той большой судебной системы, которая существует», – подчеркнул парламентарий
Вспомнив депутата Туфана Миннуллина, который любил задавать вопрос мировым судьям, как они будут: по закону или совести, Юрий Камалтынов пожелал собравшимся: «Судите по закону, чтобы совесть была чистой!».
Председатель Верховного Суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов отметил, что получение удостоверений мировыми судьями – знаменательное событие в жизни каждого из них. Вместе со статусом мирового судьи они получают не только определенные права, но и обязанности. Мировые судьи, подчеркнул Гилазов, должны быть нравственно ответственными перед обществом. Председатель Верховного Суда РТ назвал качества, которыми они должны обладать. Это — честность, принципиальность, вдумчивость, целеустремленность, объективность, доброта, беспристрастность, уравновешенность, справедливость, эмоциональная устойчивость, организованность, неподкупность, гуманизм, трудолюбие, терпеливость и другие.
Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин, начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов и начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан Виктор Демидов также поздравили мировых судей с получением удостоверений и пожелали им непредвзятости в работе и строгого соблюдения федерального и республиканского законодательства.
«Осознаем всю степень возложенной на нас ответственности перед гражданами за достойное направление правосудия. Избранные мировые судьи предпримут все возможное: знания, опыт для эффективной защиты законных интересов граждан и организаций, для укрепления судебной власти РТ», – пообещала мировой судья судебного участка № 2 по Высокогорскому судебному району Республики Татарстан Наталья Волколовская.
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