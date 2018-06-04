В момент взрыва в Политехническом университете проходило большое религиозное собрание.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Жертвами теракта возле университета в Кабуле стали 14 человек, сообщает RT.

Взрыв прогремел сегодня возле Политехнического университета в столице Афганистана. В этот момент в вузе проходило крупное религиозное мероприятие.

Жертвами теракта стали по меньшей мере 14 человек, среди которых семеро студентов и четыре сотрудника службы безопасности. Еще 17 человек получили различные ранения.