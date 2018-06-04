(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Жертвами теракта возле университета в Кабуле стали 14 человек, сообщает RT.
Взрыв прогремел сегодня возле Политехнического университета в столице Афганистана. В этот момент в вузе проходило крупное религиозное мероприятие.
Жертвами теракта стали по меньшей мере 14 человек, среди которых семеро студентов и четыре сотрудника службы безопасности. Еще 17 человек получили различные ранения.
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