Вечер воскресенья для 32-летнего велосипедиста закончился плачевно – мужчина дважды попал под колеса машин на улице Вишневского.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео с места двойного наезда на велосипедиста в Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером 32-летний велосипедист пересекал улицу Вишневского в неположенном месте.

Незадачливого спортсмена вначале сбил автомобиль «Рено», под управление 40-летнего водителя. От удара велосипедист отлетел на «встречку», где попал под колеса «Хендэ».

Пострадавшего с переломом бедра и ушибом головы госпитализировали.