Siemens îòêðûë íà áàçå ÊÍÈÒÓ-ÊÀÈ íîâóþ ëàáîðàòîðèþ

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Ìèõàèë Çàõàðîâ
Êàçàíü, 4 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Êîìïàíèÿ Siemens îòêðûëà íà áàçå Ãåðìàíî-Ðîññèéñêîãî èíñòèòóòà íîâûõ òåõíîëîãèé ÊÍÈÒÓ-ÊÀÈ ñïåöèàëèçèðîâàííûé öåíòð êîìïåòåíöèé Siemens PLM Software (ëàáîðàòîðèÿ PLM). Â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ, ïðåçèäåíò Siemens â Ðîññèè Äèòðèõ Ìåëëåð è ðåêòîð ÊÍÈÒÓ-ÊÀÈ Àëüáåðò Ãèëüìóòäèíîâ.
Â íîâîé ëàáîðàòîðèè, ãäå îðãàíèçîâàíî 10 ðàáî÷èõ ìåñò, áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû â ñôåðå öèôðîâîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. Òàêæå öåíòð ïîìîæåò ðåøàòü èíäóñòðèàëüíûå çàäà÷è, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäîâ ñêâîçíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ æèçíåííûì öèêëîì èçäåëèÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ Òàòàðñòàíà è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè ñ ïðèìåíåíèåì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Siemens.
«Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòî ñàìàÿ îñíàùåííàÿ ëàáîðàòîðèÿ â ÐÒ. Î÷åíü ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ ýòèì ïàêåòîì àêòèâíî ïîëüçóþòñÿ. Ýòî ïîçâîëÿåò ïîëíîñòüþ îðãàíèçîâàòü öèôðîâîå ïðîåêòèðîâàíèå, ïðîâåñòè ïîëíûå öèôðîâûå èñïûòàíèÿ, îñóùåñòâèòü öèôðîâîå ïðîèçâîäñòâî è ãàðàíòèðîâàòü öèôðîâóþ ýêñïëóàòàöèþ», – ðàññêàçàë Ãèëüìóòäèíîâ.
Êîìïàíèÿ ïåðåäàëà âóçó 25 êîììåð÷åñêèõ è 500 àêàäåìè÷åñêèõ ëèöåíçèé íà ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå. Â ñàìîé ëàáîðàòîðèè áóäóò ðàñïîëîæåíû äåñÿòü ñòàíöèé.
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ïëàíèðóåìûå ê ðåàëèçàöèè â ëàáîðàòîðèè PLM ñ ïðèìåíåíèåì ÏÎ Siemens PLM Software: àâèàöèîííàÿ òåõíèêà è òåõíîëîãèè, ïåðñïåêòèâíûå òåõíîëîãèè è ìàòåðèàëû íàóêîåìêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ; ëàçåðíûå è àääèòèâíûå òåõíîëîãèè è ò. ä.
Öåíòð PLM — òðåòüÿ ñîâìåñòíàÿ ëàáîðàòîðèÿ âóçà ñ êîìïàíèåé Siemens. Íà áàçå ÃÐÈÍÒ óæå ñîçäàíû äâå ó÷åáíî-íàó÷íûå ëàáîðàòîðèè ïî íàïðàâëåíèÿì «Àâòîìàòèçàöèÿ» è «Ðåëåéíàÿ çàùèòà è àâòîìàòèêà».
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
5 èþíÿ â Òàòàðñòàíå îæèäàåòñÿ øêâàëèñòûé âåòåð ñ ãðîçîé è ãðàäîì.
Þðèé Êàìàëòûíîâ ïîæåëàë ìèðîâûì ñóäüÿì ñóäèòü ïî çàêîíó, ÷òîáû ñîâåñòü áûëà ÷èñòîé.
Îêîëî 90 ïðîöåíòîâ êðóæêîâ è ñåêöèé â ïîäðîñòêîâûõ êëóáàõ îñòàþòñÿ áåñïëàòíûìè.
Âå÷åð âîñêðåñåíüÿ äëÿ 32-ëåòíåãî âåëîñèïåäèñòà çàêîí÷èëñÿ ïëà÷åâíî – ìóæ÷èíà äâàæäû ïîïàë ïîä êîëåñà ìàøèí íà óëèöå Âèøíåâñêîãî.
Â Êàçàíè ïîäâåëè èòîãè âåñåííåãî äâóõìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðîäà, êîòîðûé çàâåðøèëñÿ 1 èþíÿ.
Íà íåäàâíî ñîçäàííîé ïëðîùàäêå áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû â ñôåðå öèôðîâîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.
Ðàáî÷èå ìåñòà íà áàçå øêîë áóäóò ñîçäàíû äëÿ òðóäîâîé çàíÿòîñòè ðåáÿò îò 14 äî 17 ëåò.
Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ïðîäâèæåíèþ ×åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó — 2018 â êàçàíñêèõ øêîëàõ ïðîøëè òåìàòè÷åñêèå óðîêè.
ÄÒÏ ïðîèçîøëî íàïðîòèâ äîìà ¹49 ïî óëèöå Âèøíåâñêîãî.
Áîëåå 40 ëåò Îëåã Àíòîíîâ ïîñâÿòèë ñëóæåíèþ çàêîíó.
35-ëåòíèé ðàíåå ñóäèìûé ÷åëíèíåö îðãàíèçîâàë ïðèáûëüíûé áèçíåñ â ñâîåé êâàðòèðå.
04 èþíÿÏðåçèäåíò Ðîññèéñêîé ýêîëîãè÷åñêîé àêàäåìèè Âëàäèìèð Ãðà÷åâ îá îáðàùåíèè ñ îòõîäàìè, ýêîëîãè÷åñêîì àóäèòå è çíà÷åíèè ìóñîðîñæèãàòåëüíûõ çàâîäîâ