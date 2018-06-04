Ãëàâíîå
Êàçàíü îêàçàëàñü â òîï-3 ãîðîäîâ ÐÔ ïî ÷èñëó ïðèçîâûõ ìåñò âî Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå øêîëüíèêîâ

Òàòàð-èíôîðì

4 èþíÿ 2018, 12:43

Íàóêà è îáðàçîâàíèå

Siemens îòêðûë íà áàçå ÊÍÈÒÓ-ÊÀÈ íîâóþ ëàáîðàòîðèþ

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Ìèõàèë Çàõàðîâ


Íà íåäàâíî ñîçäàííîé ïëðîùàäêå áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû â ñôåðå öèôðîâîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Êàçàíü, 4 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Êîìïàíèÿ Siemens îòêðûëà íà áàçå Ãåðìàíî-Ðîññèéñêîãî èíñòèòóòà íîâûõ òåõíîëîãèé ÊÍÈÒÓ-ÊÀÈ ñïåöèàëèçèðîâàííûé öåíòð êîìïåòåíöèé Siemens PLM Software (ëàáîðàòîðèÿ PLM). Â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ, ïðåçèäåíò Siemens â Ðîññèè Äèòðèõ Ìåëëåð è ðåêòîð ÊÍÈÒÓ-ÊÀÈ Àëüáåðò Ãèëüìóòäèíîâ.

Â íîâîé ëàáîðàòîðèè, ãäå îðãàíèçîâàíî 10 ðàáî÷èõ ìåñò, áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû â ñôåðå öèôðîâîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. Òàêæå öåíòð ïîìîæåò ðåøàòü èíäóñòðèàëüíûå çàäà÷è, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäîâ ñêâîçíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ æèçíåííûì öèêëîì èçäåëèÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ Òàòàðñòàíà è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè ñ ïðèìåíåíèåì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Siemens.

«Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòî ñàìàÿ îñíàùåííàÿ ëàáîðàòîðèÿ â ÐÒ. Î÷åíü ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ ýòèì ïàêåòîì àêòèâíî ïîëüçóþòñÿ. Ýòî ïîçâîëÿåò ïîëíîñòüþ îðãàíèçîâàòü öèôðîâîå ïðîåêòèðîâàíèå, ïðîâåñòè ïîëíûå öèôðîâûå èñïûòàíèÿ, îñóùåñòâèòü öèôðîâîå ïðîèçâîäñòâî è ãàðàíòèðîâàòü öèôðîâóþ ýêñïëóàòàöèþ», – ðàññêàçàë Ãèëüìóòäèíîâ.

Êîìïàíèÿ ïåðåäàëà âóçó 25 êîììåð÷åñêèõ è 500 àêàäåìè÷åñêèõ ëèöåíçèé íà ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå. Â ñàìîé ëàáîðàòîðèè áóäóò ðàñïîëîæåíû äåñÿòü ñòàíöèé.
ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¡Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¡Ð£ÐŸÐ–Ð¦ (ÑÐ¸ÑÑ‚ÐµÐ¼Ð° ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ†Ð¸ÐºÐ»Ð¾Ð¼ Ð¸Ð·Ð´ÐµÐ»Ð¸Ð¹) ÐšÐÐ˜Ð¢Ð£-ÐšÐÐ˜. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ïëàíèðóåìûå ê ðåàëèçàöèè â ëàáîðàòîðèè PLM ñ ïðèìåíåíèåì ÏÎ Siemens PLM Software: àâèàöèîííàÿ òåõíèêà è òåõíîëîãèè, ïåðñïåêòèâíûå òåõíîëîãèè è ìàòåðèàëû íàóêîåìêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ; ëàçåðíûå è àääèòèâíûå òåõíîëîãèè è ò. ä.



Öåíòð PLM — òðåòüÿ ñîâìåñòíàÿ ëàáîðàòîðèÿ âóçà ñ êîìïàíèåé Siemens. Íà áàçå ÃÐÈÍÒ óæå ñîçäàíû äâå ó÷åáíî-íàó÷íûå ëàáîðàòîðèè ïî íàïðàâëåíèÿì «Àâòîìàòèçàöèÿ» è «Ðåëåéíàÿ çàùèòà è àâòîìàòèêà».

 

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Áîëüøàÿ äåòñêàÿ ðåäàêöèÿ Òàòàðñòàíà ñòàëà ëó÷øåé â Ðîññèè
Íîâîñòè äíÿ
13:57
Ïîëóìèëëèîííûé øòðàô çàïëàòèò ÎÎÎ «ÒÀÃÐÀÑ-ÐÅÌÑÅÐÂÈÑ» çà ïîïûòêó ïîäêóïà èíñïåêòîðà ÃÈÁÄÄ
13:54
Îðåøêèí: ÂÂÏ â 2018 ãîäó ìîæåò ïðåâûñèòü 100 òðëí ðóáëåé
13:46
Ñòàëî èçâåñòíî èìÿ ïðåäñòàâèòåëüíèöû Ðîññèè íà «Äåòñêîì Åâðîâèäåíèè»
13:41
Ì×Ñ Òàòàðñòàíà íàïîìèíàåò î ìåðàõ áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ íåïîãîäû

5 èþíÿ â Òàòàðñòàíå îæèäàåòñÿ øêâàëèñòûé âåòåð ñ ãðîçîé è ãðàäîì.

13:26
Â ÊÈÏ «Ìàñòåð» â 2019 ãîäó íà ðåêîíñòðóèðîâàííûõ ïëîùàäÿõ ðàçìåñòÿòñÿ áîëåå 40 ðåçèäåíòîâ
13:23
Â Ãîññîâåòå ÐÒ âðó÷èëè óäîñòîâåðåíèÿ 12 ìèðîâûì ñóäüÿì ðåñïóáëèêè

Þðèé Êàìàëòûíîâ ïîæåëàë ìèðîâûì ñóäüÿì ñóäèòü ïî çàêîíó, ÷òîáû ñîâåñòü áûëà ÷èñòîé.

13:14
Âåðà Ãëàãîëåâà ïîñìåðòíî óäîñòîåíà íàãðàäû «Êèíîòàâðà»
13:00
Â 2018 ãîäó â Êàçàíè îòðåìîíòèðóþò 11 ïîäðîñòêîâûõ êëóáîâ

Îêîëî 90 ïðîöåíòîâ êðóæêîâ è ñåêöèé â ïîäðîñòêîâûõ êëóáàõ îñòàþòñÿ áåñïëàòíûìè.

12:51
Ïîÿâèëîñü âèäåî ñ ìåñòà äâîéíîãî íàåçäà íà âåëîñèïåäèñòà â Êàçàíè

Âå÷åð âîñêðåñåíüÿ äëÿ 32-ëåòíåãî âåëîñèïåäèñòà çàêîí÷èëñÿ ïëà÷åâíî – ìóæ÷èíà äâàæäû ïîïàë ïîä êîëåñà ìàøèí íà óëèöå Âèøíåâñêîãî.

12:49
Çà âðåìÿ ýêîëîãè÷åñêîãî äâóõìåñÿ÷íèêà èç Êàçàíè âûâåçëè 11 òûñ. «ÊÀÌÀÇîâ» ìóñîðà

Â Êàçàíè ïîäâåëè èòîãè âåñåííåãî äâóõìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðîäà, êîòîðûé çàâåðøèëñÿ 1 èþíÿ.

12:43
Siemens îòêðûë íà áàçå ÊÍÈÒÓ-ÊÀÈ íîâóþ ëàáîðàòîðèþ

Íà íåäàâíî ñîçäàííîé ïëðîùàäêå áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû â ñôåðå öèôðîâîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.

12:40
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» – îá îãðàíè÷åíèè âúåçäà àâòîáóñîâ íà òåððèòîðèþ Êàçàíè

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

12:37
ÑÊ íà÷àë ïðîâåðêó ïî ôàêòó ãèáåëè 5-ëåòíåãî ìàëü÷èêà â Ìåíçåëèíñêîì ðàéîíå ðåñïóáëèêè
12:32
Êàçàíñêèå øêîëû ïðèìóò íà ëåòíåå òðóäîóñòðîéñòâî áîëåå 1,2 òûñ. ó÷åíèêîâ

Ðàáî÷èå ìåñòà íà áàçå øêîë áóäóò ñîçäàíû äëÿ òðóäîâîé çàíÿòîñòè ðåáÿò îò 14 äî 17 ëåò.

12:26
Çàâåðøèëàñü çàêëàäêà ôóíäàìåíòà Êðûìñêîãî ìîñòà
12:21
Âîëîíòåðàìè ×Ì-2018 ïî ôóòáîëó ñòàíóò 400 êàçàíñêèõ øêîëüíèêîâ è ïåäàãîãîâ

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ïðîäâèæåíèþ ×åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó — 2018 â êàçàíñêèõ øêîëàõ ïðîøëè òåìàòè÷åñêèå óðîêè.

12:19
Â Êàçàíè äâàæäû çà îäèí âå÷åð ñáèëè 32-ëåòíåãî âåëîñèïåäèñòà

ÄÒÏ ïðîèçîøëî íàïðîòèâ äîìà ¹49 ïî óëèöå Âèøíåâñêîãî.

12:17
Âëàäèìèð Ïóòèí çàÿâèë î çàèíòåðåñîâàííîñòè Ðîññèè â ÅÑ
12:16
Ðîññèÿíàì ïðåäñòîèò øåñòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ
12:12
Ñîñòàâëåí ñïèñîê ñòðàí ñ õóäøèìè äîðîãàìè
12:09
Â Åëàáóæñêîì ðàéîíå ñáèëè ëîñÿ
12:05
Îïðîñ: ïî÷òè 70 ïðîöåíòîâ ðåñïîíäåíòîâ áóäóò áîëåòü çà Ðîññèþ íà ×Ì-2018
11:59
Ñêîí÷àëñÿ ýêñ-ïðîêóðîð ÒÀÑÑÐ Îëåã Àíòîíîâ

Áîëåå 40 ëåò Îëåã Àíòîíîâ ïîñâÿòèë ñëóæåíèþ çàêîíó.

11:56
Â ÈÒ-ïàðê Êàçàíè ïðèøëè 5 íîâûõ ðåçèäåíòîâ
11:47
Ïîëèöåéñêèå Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïðèêðûëè î÷åðåäíîé íàðêîïðèòîí

35-ëåòíèé ðàíåå ñóäèìûé ÷åëíèíåö îðãàíèçîâàë ïðèáûëüíûé áèçíåñ â ñâîåé êâàðòèðå.

Ñîáûòèÿ

04 èþíÿÏðåçèäåíò Ðîññèéñêîé ýêîëîãè÷åñêîé àêàäåìèè Âëàäèìèð Ãðà÷åâ îá îáðàùåíèè ñ îòõîäàìè, ýêîëîãè÷åñêîì àóäèòå è çíà÷åíèè ìóñîðîñæèãàòåëüíûõ çàâîäîâ

04 èþíÿÊàêîâà ñóäüáà áåðåãà Êàçàíêè âäîëü óëèöû Ãàâðèëîâà: «çà» è «ïðîòèâ» çàñòðîéêè

04 èþíÿÑïîðò, êðûøè è åäà: Òîï-10 ýêñêóðñèé ïî Êàçàíè â ïåðèîä ×Ì-2018 íà êîòîðûå ñòîèò ñõîäèòü

04 èþíÿÊîìïàíèÿ «Ýòàæè»: âûãîäíàÿ ïðîäàæà êâàðòèðû ïî ïðîãðàììå «Âñå âêëþ÷åíî»

04 èþíÿÑîâåòíèê ïåðâîãî çàìïðåäà ÖÁ ÐÔ Ñåðãåé Ìîèñååâ: «Ðåôîðìà ëèçèíãà óñêîðèò ðàçâèòèå ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè â öåëîì è Òàòàðñòàíà â ÷àñòíîñòè»

04 èþíÿ4 – 7 èþíÿ â Êàçàíè: Åâãåíèé Ãðèøêîâåö, Âàñèëèé Ëàíîâîé, äæàçîâûé ôåñòèâàëü Hotel de Ville è äåíü ðîæäåíèÿ Ïóøêèíà

03 èþíÿ«×åðíàÿ Êîëûìà» îòêðûëàñü ïî-íîâîìó, èëè Òðàãåäèÿ ðåïðåññèé ãëàçàìè ìîëîäûõ