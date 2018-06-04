В ИА «Татар-информ» – об ограничении въезда автобусов на территорию Казани

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 4 июня в 15.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция об ограничении въезда автобусов на территорию Казани в период подготовки и проведения ЧМ-2018.
Об изменениях в схеме организации дорожного движения транспорта расскажут представители республиканской ГИБДД, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
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