В ИА «Татар-информ» – об ограничении въезда автобусов на территорию Казани

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 4 июня в 15.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция об ограничении въезда автобусов на территорию Казани в период подготовки и проведения ЧМ-2018.

Об изменениях в схеме организации дорожного движения транспорта расскажут представители республиканской ГИБДД, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

