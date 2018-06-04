Завершилась закладка фундамента Крымского моста

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ). Строители погрузили последнюю сваю железнодорожной части Крымского моста, сообщают РИА Новости со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
Требования к области железнодорожной путей строже, поэтому опоры на части с железной дорогой более массивные. Кроме того, по сравнению с автодорожной частью, было вбито больше свай — 2788.
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