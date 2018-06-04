Завершилась закладка фундамента Крымского моста

Для железнодорожной части конструкции в основание опор вбили 2788 свай.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ). Строители погрузили последнюю сваю железнодорожной части Крымского моста, сообщают РИА Новости со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Требования к области железнодорожной путей строже, поэтому опоры на части с железной дорогой более массивные. Кроме того, по сравнению с автодорожной частью, было вбито больше свай — 2788.

Первые поезда смогут проехать по мосту через Керченский пролив в 2019 году.

Ранее, 15 мая, в рекордные сроки завершились работы по автодорожной части конструкции. На открытии моста присутствовал Владимир Путин.