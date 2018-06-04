ДТП произошло напротив дома №49 по улице Вишневского.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В Казани дважды за один вечер сбили 32-летнего велосипедиста, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

В воскресенье вечером, 3 июня, 30-летний водитель «Рено» напротив дома №49 по улице Вишневского сбил пересекающего улицу в неположенном месте 32-летнего велосипедиста.

От удара нарушителя откинуло на «встречку», где в этот момент ехал автомобиль «Хендэ», под управление 25-летнего мужчины.

В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и был госпитализирован в больницу, где врачи диагностировали у пострадавшего перелом левого бедра и ушиб головы.