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Татар-информ

4 июня 2018, 12:19

Происшествия

В Казани дважды за один вечер сбили 32-летнего велосипедиста

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Фото: соцсети


ДТП произошло напротив дома №49 по улице Вишневского.

 (Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В Казани дважды за один вечер сбили 32-летнего велосипедиста, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

В воскресенье вечером, 3 июня, 30-летний водитель «Рено» напротив дома №49 по улице Вишневского сбил пересекающего улицу в неположенном месте 32-летнего велосипедиста.

От удара нарушителя откинуло на «встречку», где в этот момент ехал автомобиль «Хендэ», под управление 25-летнего мужчины.

В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и был госпитализирован в больницу, где врачи диагностировали у пострадавшего перелом левого бедра и ушиб головы.

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