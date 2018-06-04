За время экологического двухмесячника из Казани вывезли 11 тыс. «КАМАЗов» мусора

В Казани подвели итоги весеннего двухмесячника по санитарной очистке города, который завершился 1 июня.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В Казани за время санитарно-экологического двухмесячника на городские полигоны вывезли 250 тыс. кубических метров различного мусора, это около11 тыс. «КАМАЗов». Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил замруководителя исполкома города — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Полигон захоронений в этот период принимает на 15 процентов мусора больше, чем в обычное время, отметил Куляжев. Кроме того, по его словам, за это время в городе было выявлено более 36 несанкционированных свалок и навалов мусора. В среднем на полигоне ежедневно вывозилось до 4,5 тыс. кубических метров различных отходов.

Весенний двухмесячник по санитарной очистке Казани был завершен 1 июня.