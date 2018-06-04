Владимир Путин заявил о заинтересованности России в ЕС

Президент России выразил свое мнение о Европейском союзе в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин дал интервью австрийской телерадиокомпании ORF накануне своего визита в Вену. Рекламный ролик с громкой цитатой был растиражирован в Австрии.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не ставит перед собой цель разобщить ЕС, сообщает ТАСС. «Мы, наоборот, заинтересованы в едином и процветающем Европейском союзе», – сказал глава государства. Он отметил, что Евросоюз – это важнейший для России партнер в экономической и торговой сферах.

Визит Владимира Путина в Вену состоится 5 июня. Он связан с празднованием 50-летия со дня заключения договора о поставке российского газа в Австрию. В программу пребывания также включена встреча с президентом Александером ван дер Белленом.

