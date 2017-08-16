Вера Глаголева посмертно удостоена награды «Кинотавра»

Последний фильм актрисы и режиссера Веры Глаголевой «Не чужие» выйдет в российский прокат осенью 2018 года.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Скончавшаяся в 2017 году актриса Вера Глаголева посмертно удостоена награды «Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте» на фестивале «Кинотавр», передает ТАСС.

3 июня на сочинском кинофестивале состоялась премьера ленты «Не чужие» с участием Веры Глаголевой, это была ее последняя работа. Актриса сама смонтировала фильм. Однако картину доделывали без нее – Вера Глаголева скончалась в августе 2017 года в клинике Баден-Бадена от онкологии.

Продюсер картины Наталья Иванова на пресс-конференции в Сочи рассказала, что она предложила пьесу Ольги Погодиной-Кузминой «Глиняная яма». Глаголева сначала отказалась снимать «чернуху», однако потом дала согласие принять участие в съемках фильма, но с другим финалом.

В основе сюжета показана российская глубинка. Героиня Мила решает вернуться в дом матери после неудавшейся карьеры в Москве. Ее сестра Галя тоже мечтает о женском счастье. Девушки обращают внимание на Рустама – молодого человека из Средней Азии.

Последний фильм актрисы и режиссера Веры Глаголевой «Не чужие» выйдет в российский прокат осенью этого года. Точные даты пока не определены.

Ранее сообщалось, что на «Кинотавре» впервые показали «Лето» Кирилла Серебренникова.

Фестиваль проходит в Сочи со 2 по 10 июня.