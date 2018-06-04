(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). На 83-м году жизни скончался экс-прокурор ТАССР Олег Антонов, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Олег Антонов родился 27 марта 1936 года в Цимлянске Ростовской области.
Окончив Казанский государственный университет, Антонов начал свою службу в Верховном суде ТАССР.
В 1976 году Олег Антонов был назначен прокурором Набережных Челнов. Спустя девять лет возглавил прокуратуру ТАССР.
С 1992 года служил прокурором Белгородской области, где под его началом был создан региональный учебный центр, которым он руководил до 1999 года.
За более чем 40-летнюю службу Олег Антонов был удостоен званий Заслуженного юриста РСФСР и Почетного работника прокуратуры РФ.
Руководство и коллектив прокуратуры РТ, ветераны прокуратуры республики выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Гражданская панихида и похороны Олега Антонова пройдут в среду в Казани.
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