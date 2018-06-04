Россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя

Шестой день работы будет проходит по укороченному режиму.

(Казань, 4 июня, "Татар-информ). Граждане России будут работать на текущей неделе шесть дней, сообщают РИА Новости с отсылкой на пресс-службу Роструда.

В связи с празднованием Дня России 12 июня, выходной в субботу перенесется на понедельник, который станет нерабочим.

Таким образом, большинство граждан будут отдыхать с 10 (понедельник) по 12 июня.