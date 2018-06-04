Составлен список стран с худшими дорогами

Как оказалось, в России дороги не самые плохие. Возглавила антирейтинг Мавритания.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). На сайте Всемирного экономического форума опубликован рейтинг стран с самыми лучшими и худшими дорогами. В списке из 137 пунктов Россия занимает 24-е место.

Возглавила антирейтинг Мавритания, за ней следуют Конго и Гаити. Четвертая позиция у Мадагаскара, пятая – Гаити. Из стран бывшего СНГ в первую десятку вошла Украина, она заняла восьмое место.

Самые хорошие дороги по данным экспертного сайта – в ОАЭ, Сингапуре и Швейцарии. Замыкает десятку лучших США. Не смотря на то, что Россия находится на 24-м месте, дороги страны «имеют тенденцию к улучшению». Примечательно также, что ни одна страна не получила высший балл. Качество дорог оценивалось от одного до семи баллов.

