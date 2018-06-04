В Елабужском районе сбили лося

ДТП произошло рядом с Сосновым бором.

(Елабуга, 4 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в 6 утра в Елабужском районе автомобиль сбил лося. По словам сотрудников местной Госавтоинспекции, животное сбили на трассе недалеко от Соснового бора.

Лось выбежал на дорогу неожиданно. В результате женщина за рулем автомобиля «Хендэ Акцент» не успела притормозить и наехала на животное. Лось погиб на месте происшествия, женщина травм не получила.