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Татар-информ

4 июня 2018, 12:09

Происшествия

В Елабужском районе сбили лося


ДТП произошло рядом с Сосновым бором.

(Елабуга, 4 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в 6 утра в Елабужском районе автомобиль сбил лося. По словам сотрудников местной Госавтоинспекции, животное сбили на трассе недалеко от Соснового бора.

Лось выбежал на дорогу неожиданно. В результате женщина за рулем автомобиля «Хендэ Акцент» не успела притормозить и наехала на животное. Лось погиб на месте происшествия, женщина травм не получила.

 

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