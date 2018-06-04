Около 90 процентов кружков и секций в подростковых клубах остаются бесплатными.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В 2018 году в Казани отремонтируют 11 подростковых клубов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

На сегодняшний день ремонт 8 подростковых клубов в рамках республиканской программы находится на завершающем этапе. Это первый подобный клуб в Дербышках «Лазер», а также «Зазеркалье», «Бриз», «Союз», «Прометей», «Арабеска», «Олимпиец» и «Орленок». Еще три объекта уже отремонтированы.

«Безусловно, отремонтированные подростковые клубы привлекают все больше детей и подростков. Уже сегодня рост числа занимающихся в клубах составляет более 30 процентов», — отметил докладчик.

Важно отметить, что подавляющее большинство, около 90 процентов, кружков и секций в подростковых клубах остаются бесплатными, а внебюджетные занятия идут по ценам в среднем на 30-50 процентов ниже средних цен по городу.