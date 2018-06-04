35-летний ранее судимый челнинец организовал прибыльный бизнес в своей квартире.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Полицейские Набережных Челнов прикрыли очередной наркопритон, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД России по Татарстану.

В отдел наркоконтроля Управления МВД России по Набережным Челнам поступило сообщение, что в одной из квартир Автограда периодически собираются подозрительные «гости».

Полицейские быстро установили хозяина «нехорошей» квартиры. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска и наркоконтроля при содействии участковых уполномоченных отдела полиции №3 ОП «Центральный», рецидивиста удалось задержать. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель, употребляющий наркотики.

В квартире подозреваемого стражи правопорядка обнаружили множество использованных шприцов, ватные тампоны со следами ацетилированного опия и пакеты от пищевого мака.

В отношении владельца наркопритона возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». На время следствия мужчина останется под подпиской о невыезде.