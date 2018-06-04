Сергей Яковлев требует проверки деклараций 29 депутатов, исключивших его из Горсовета

Депутаты признались, что так и не смогли получить ответы на свои запросы в ТФБ,и заполняли свои декларации по наитию.

(Набережные Челны, 4 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинский оппозиционер Сергей Яковлев, которого в минувшую пятницу лишили депутатского мандата из-за ошибок в отчетах о доходах, требует проверить декларации 29 депутатов, которые проголосовали за его исключение из Горсовета.

Сегодня руководитель ООО «Экспо-Кама» и экс-депутат Сергей Яковлев выступил с заявлением по поводу своего исключения из депутатского корпуса Автограда. Свое обращение он адресовал главе республики Рустаму Минниханову.

В первую очередь он сообщил, что после скандальной сессии Горсовета он дал опрометчивые комментарии газете «Коммерсант». В частности, сказал, что происшедшее имеет политический подтекст, и подчеркнул избирательность проверок в отношении деклараций, они были проведены в отношение исключительно оппозиционно настроенных депутатов.

«Считаю свои комментарии в СМИ эмоционально окрашенными и неправильными», — заявил Яковлев.

При этом он попросил Управление по антикоррупционной политике Президента РТ провести проверку 29 депутатов, которые проголосовали против него на минувшем внеочередном заседании Горсовета. По его словам, это докажет беспристрастность и объективность действий антикоррупционеров.

Повод же для проверок, по утверждению Яковлева, есть.

«В разговоре с группой депутатов мне стало известно, что они нарушили процедуру получения информации о счетах и остатках на этих счетах в ТФБ. Депутаты рассказали, что так и не смогли получить ответы на свои запросы и заполняли свои декларации по наитию. Также, как и я. Я имею договор ипотечного кредитования с ТФБ. И в переписке с банком и АСВ был период, когда ответы просто не приходили. Это означает, что все депутаты в равной степени столкнулись с обстоятельствами непреодолимой силы, которые привели к ошибкам в их декларациях. Но поскольку природа ошибок никого не интересует с точки зрения принятия решения о сложении депутатских полномочий, прошу вас провести проверку достоверности и полноты представленных сведений с 2014 по 2017 год по 29 депутатам, принявшим участие в голосовании и уверенным в своих декларациях», — попросил руководитель ООО «Экспо-Кама».

Экс-депутат потребовал, чтобы проверки проводились до «первой крови», то есть до первой любой ошибки, что является достаточным основанием для сложения депутатских полномочий. Оппозиционер посчитал, что для этого потребуется три десятка запросов в ИФНС, два рабочих дня и один умный человек.

«В службе Марса Бадрутдинова других нет», — подчеркнул Яковлев.

При этом он попросил не проверять главу Горсовета Челнов Наиля Магдеева.

«Это не разборка. Не конфликт личностей», — пояснил свою позицию исключенный депутат.

Но при этом предупредил, что в случае выявления ошибок у более 13 участников Совет Набережных Челнов потеряет более трети депутатов, что, в соответствии с Уставом города, приведет к его роспуску и перевыборам в сентябре уже текущего года.

«После проведения данных проверок вне зависимости от их результата готов публично принести извинения перед вами», — сообщил Яковлев в своем послании на имя Президента РТ Рустама Минниханова.