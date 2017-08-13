Том Круз выполнил опасный трюк для фильма «Миссия невыполнима»

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Голливудский актер Том Круз совершил несколько экстремальных прыжков с парашютом во время съемок фильма «Миссия Невыполнима: Последствия». Видео опубликовано на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.
Круз выполнял высотные затяжные прыжки. Актер несколько раз выпрыгивал из самолета с высоты в семь километров, а парашют раскрывал за 600 метров от поверхности земли.
В прошлом году Том Круз сломал лодыжку во время исполнения одного из трюков. Актер попытался перепрыгнуть с декорации на крышу стоящего рядом здания, однако не рассчитал прыжок и ударился о стену.
Главные роли в ленте «Миссия Невыполнима: Последствия» сыграли Ребекка Фергюсон, Генри Карвилл, Ванесса Кирби, Мишель Монахан, Алек Болдуин и другие.
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