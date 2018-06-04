Казанские школы примут на летнее трудоустройство более 1,2 тыс. учеников

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). На базе казанских школ создано более 1,2 тыс. рабочих мест для временного трудоустройства школьников от 14 до 17 лет. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.
«Одной из важных форм работы с детьми в летнее время является организация пришкольных лагерей. С 28 мая по 27 июня организована работа 153 лагерей, на их базе отдохнут около 15 тыс. школьников, в том числе 1,7 тыс. детей из малоимущих семей смогут посещать лагеря бесплатно», — рассказал докладчик.
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