Свитов и Бурмистров остаются в «Ак Барсе»

Контракт со Свитовым будет продлен на один год, с Бурмистровым – на два.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Хоккеисты Александр Свитов и Александр Бурмистров подпишут новые контракты с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на хоккейного агента Юрия Николаева.



По его словам, уже есть договоренности с руководством казанского клуба о продлении соглашений. «Мы договорились относительно продления контракта с нападающим Александром Свитовым на один год. Другой форвард — Александр Бурмистров — остается в Казани на два года», – заявил Николаев.



Свитов в победном для «Ак Барса» сезоне провел 59 матчей, в которых набрал 14 (6+8) очков. На счету Бурмистрова 27 игр и 9 (3+6) набранных баллов.

