Свитов и Бурмистров остаются в «Ак Барсе»

Рекомендуем
(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Хоккеисты Александр Свитов и Александр Бурмистров подпишут новые контракты с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на хоккейного агента Юрия Николаева.
По его словам, уже есть договоренности с руководством казанского клуба о продлении соглашений. «Мы договорились относительно продления контракта с нападающим Александром Свитовым на один год. Другой форвард — Александр Бурмистров — остается в Казани на два года», – заявил Николаев.
Свитов в победном для «Ак Барса» сезоне провел 59 матчей, в которых набрал 14 (6+8) очков. На счету Бурмистрова 27 игр и 9 (3+6) набранных баллов.
Более 40 лет Олег Антонов посвятил служению закону.
Депутаты признались, что так и не смогли получить ответы на свои запросы в ТФБ,и заполняли свои декларации по наитию.
35-летний ранее судимый челнинец организовал прибыльный бизнес в своей квартире.
Количество призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады увеличилось на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.
Актер Вологодского театра для детей и молодежи ушел из дома 31 мая и не вернулся.
Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Татарстане 5 июня.
Лесники уверены, что животные направлялись в удмуртские леса, но отклонились от маршрута.
Двое мужчин, угрожая расправой над близкими и убийством, вымогали крупную сумму у казанского предпринимателя.
По предварительным данным, на аттестат с отличием претендуют 593 выпускника столицы Татарстана.
В мэрии отмечают, что доля предприятий оптовой и розничной торговли снизилась почти на 11 процентов.
Представители татарской молодежи обсудили будущее национальной культуры и национальные проекты на лето.
Штормовой ветер сорвал у академии надувной купол и повредил прожекторы.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Малыши провалились в ливневку на улице Аметьевская магистраль и не могли самостоятельно выбраться на поверхность.