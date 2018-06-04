(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Полумиллионный штраф заплатит ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» за попытку подкупа инспектора ГИБДД, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В марте текущего года к должностному лицу ОГИБДД ОМВЛ России по РТ обратился сотрудник предприятия с предложением предоставить спецтехнику для ремонта и строительства объектов. За свои «услуги» мужнина просил не составлять в отношении ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» протоколы по административных правонарушениях («Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством» и «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»).
Своей «просьбой» представитель нефтяной компании нарушил Федеральный законом «О противодействии коррупции». Прокуратура Сармановского района возбудила в отношении ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Незаконное предложение от имени юридического лица».
За свои противоправные действия предприятие должно выплатить 500 тысяч рублей штрафа в доход государства.
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