Стало известно имя представительницы России на «Детском Евровидении»

На музыкальном конкурсе, который состоится в Минске 25 ноября, Анна Филипчук исполнит песню «Непобедимы».

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Юная певица Анна Филипчук из Барнаула представит Россию на «Детском Евровидении-2018», передает РИА Новости.

Девочка стала победительницей национального отборочного тура, который проходил в детском центре «Артек».

На детском «Евровидении», которое состоится в Минске 25 ноября, Анна Филипчук исполнит песню «Непобедимы».

На участие в песенном конкурсе претендовали 12 участников из различных регионов страны. Дети сами принимали участие в написании песен. По правилам конкурса, песня победителя должна быть написана в современном стиле и длиться не более трех минут. В тексте должно быть не менее одного куплета и припева на русском языке, и может включать не более 25 процентов текста на английском языке.

В прошлом году победу в детском «Евровидении» одержала россиянка Полина Богусевич. Победу 14-летней девушке, исполнившей песню «Крылья», принесло зрительское голосование.