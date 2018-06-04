Стало известно имя представительницы России на «Детском Евровидении»

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Юная певица Анна Филипчук из Барнаула представит Россию на «Детском Евровидении-2018», передает РИА Новости.
Девочка стала победительницей национального отборочного тура, который проходил в детском центре «Артек».
На детском «Евровидении», которое состоится в Минске 25 ноября, Анна Филипчук исполнит песню «Непобедимы».
На участие в песенном конкурсе претендовали 12 участников из различных регионов страны. Дети сами принимали участие в написании песен. По правилам конкурса, песня победителя должна быть написана в современном стиле и длиться не более трех минут. В тексте должно быть не менее одного куплета и припева на русском языке, и может включать не более 25 процентов текста на английском языке.
В прошлом году победу в детском «Евровидении» одержала россиянка Полина Богусевич. Победу 14-летней девушке, исполнившей песню «Крылья», принесло зрительское голосование.
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