Наезд на пенсионерку произошел накануне утром во дворе дома №82 по улице Рихарда Зорге.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). 75-летняя женщина сломала позвоночник и лонную кость под колесами «ГАЗели» в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

В воскресенье, 3 июня, около одиннадцати часов утра во дворе дома №82 по улице Рихарда Зорге 40-летний водитель «ГАЗели» не убедился в безопасности маневра и, двигаясь задним ходом, сбил 75-летнюю пенсионерку.

В результате ДТП женщина получила серьезные травмы. На машине скорой помощи пенсионерку доставили в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом правой лонной кости и перелом одного из позвонков.

