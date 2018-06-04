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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). 75-летняя женщина сломала позвоночник и лонную кость под колесами «ГАЗели» в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.
В воскресенье, 3 июня, около одиннадцати часов утра во дворе дома №82 по улице Рихарда Зорге 40-летний водитель «ГАЗели» не убедился в безопасности маневра и, двигаясь задним ходом, сбил 75-летнюю пенсионерку.
В результате ДТП женщина получила серьезные травмы. На машине скорой помощи пенсионерку доставили в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом правой лонной кости и перелом одного из позвонков.
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