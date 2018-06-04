Волонтерами ЧМ-2018 по футболу станут 400 казанских школьников и педагогов

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). На сегодняшний день в Казани 400 школьников и педагогов были определены и подготовлены в качестве волонтеров на Чемпионат мира по футболу — 2018 . Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.
«Традиционно казанские школы принимают активное участие в проектах, направленных на развитие игровых видов спорта, в частности баскетбола, волейбола, мини-футбола, и занимают призовые места. В рамках подготовки к продвижению Чемпионата мира по футболу — 2018 в школах прошли уроки, посвященные чемпионату, волонтерской программе и ценностям футбола», — рассказал он.
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