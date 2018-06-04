В ИТ-парк Казани пришли 5 новых резидентов

Стартапы признаны лучшими в 30 юбилейном отборе в бизнес-инкубатор.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). 2 и 3 июня в казанском ИТ-парке состоялся юбилейный 30 отбор новых резидентов. Достойными стать резидентами бизнес-инкубатора стали пять проектов.

Каждый проект прошел тестирование у экспертов. В итоге продвижение на российском рынке обеспечено ряду проектов, команды которых «поселяться» в ИТ-парке. Это дизайн-проект ArtQode, сервис, с Smart Fit; с помощью которого можно виртуально примерять одежду в интернете; онлайн-покупка лекарств MyPharm; запись на автоуслуги через интернет «Семоши» и правовой чат-бот myAdvocateBot.

Особую премию от руководителя московского венчурного фонда AD.RU Олега Дронова получил стартап OZLA, связанный и финансовой деятельностью.

Директор ИТ-парка Антон Грачев отметил, что в привычном формате отбор проводится в последний раз. Сейчас пересматривается весь принцип работы бизнес-инкубатора, поэтому и концепция приглашения резидентов будет совершенно иной.

