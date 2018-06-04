Опрос: почти 70 процентов респондентов будут болеть за Россию на ЧМ-2018

Большинство опрошенных «Левада-центром» уверены в победе российской сборной на грядущем мундиале.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Порядка 70 процентов участников опроса аналитического центра «Левада» будут болеть за российскую команду на Чемпионате мира по футболу. Данные опубликованы на официальном сайте центра.

Респондентам задали вопросы: «За команду каких стран вы будете болеть на Чемпионате мира?» и «Команда какой страны, на ваш взгляд, станет Чемпионом мира по футболу в этом году?». Участники опроса сами назвали команды, а интервьюер записал ответы в анкету.

В итоге 66 процентов опрошенных, которые собираются смотреть трансляции ЧМ, будут болеть за Россию, 6 процентов — за Бразилию, 4 процента — за Германию, 3 процента — за Испанию и далее по убывающей. На вопрос затруднились ответить 14 процентов респондентов, а еще 13 процентов не будут болеть ни за какую команду.

Победу России на грядущем ЧМ-2018 предрекают 14 процентов опрошенных, еще 13 верят в победу сборной Германии, а 12 процентов называют будущими чемпионами бразильских футболистов. При этом ровно половина участников опроса затруднились ответить.

Опрос проходил с 20 по 24 апреля, в нем участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше почти в 140 населенных пунктах в 52 российских регионах. Возможная статистическая погрешность не превышает 3,4 процента.