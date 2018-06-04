В КИП «Мастер» в 2019 году на реконструированных площадях разместятся более 40 резидентов

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(Набережные Челны, 4 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Камском индустриальном парке «Мастер» в Набережных Челнов на реконструированных площадях в 2019 году разместятся около 40 резидентов, сообщила заместитель руководителя исполкома города Наталья Кропотова на деловом понедельнике в мэрии.
Сейчас в управлении парка находится 1,3 млн.кв. метров производственных и офисных помещений, на которых расположено 276 промышленных предприятий. На площадях КИП «Мастер» трудятся более 6 тысяч человек.
В целом, за 13 лет существования парка в его развитие вложено 13 млрд рублей. Сегодня выручка резидентов КИП «Мастер» составила 67,6 млрд рублей, что в пять раз больше вложенных инвестиций. Во все уровни бюджетов выплачено налогов 6,6 млрд рублей.
Благодаря поддержке Фонда развития моногородов для сдачи в аренду предпринимателям подготовлено дополнительно 171 тыс. кв. метров производственных площадей. Общая стоимость реконструкции помещений составила более 2,3 млрд рублей, в том числе более 898 млн — средства НО «Фонд развития моногородов», 100 млн рублей — вклад Татарстана.
«На реконструированных площадях разместились 27 компаний, в том числе 17 иностранных, — сообщила Кропотова. — В 2019 году их число возрастет до 40 резидентов, которые создадут 1500 новых рабочих мест».
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