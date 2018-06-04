В Елабугу зашли лоси

Рекомендуем
Фото: скриншот из видео
(Елабуга, 4 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Жители Елабуги сняли видео, на котором трое лосей гуляют по городу. По кадрам видно, что это молодые особи. Они были замечены недалеко от торгового центра «Магнит» на окружном шоссе. Причем животных не пугал шум оживленной автодороги, близ которой они находились.
Как отмечают местные лесники, заход лосей в Елабугу может быть связан с миграцией животных. «Обычно ближе к лету лоси из наших лесов мигрируют в леса Удмуртии, видимо, что-то их напугало, и они несколько поменяли свой маршрут и оказались в городе», – отмечает директор ГБУ РТ «Елабужский лесхоз» Миннегаян Мухаметзянов.
По его словам, осенью животные вновь вернутся в елабужские леса.
Следующая новость
Более 40 лет Олег Антонов посвятил служению закону.
Депутаты признались, что так и не смогли получить ответы на свои запросы в ТФБ,и заполняли свои декларации по наитию.
35-летний ранее судимый челнинец организовал прибыльный бизнес в своей квартире.
Количество призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады увеличилось на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.
Актер Вологодского театра для детей и молодежи ушел из дома 31 мая и не вернулся.
Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Татарстане 5 июня.
Лесники уверены, что животные направлялись в удмуртские леса, но отклонились от маршрута.
Двое мужчин, угрожая расправой над близкими и убийством, вымогали крупную сумму у казанского предпринимателя.
По предварительным данным, на аттестат с отличием претендуют 593 выпускника столицы Татарстана.
В мэрии отмечают, что доля предприятий оптовой и розничной торговли снизилась почти на 11 процентов.
Представители татарской молодежи обсудили будущее национальной культуры и национальные проекты на лето.
Штормовой ветер сорвал у академии надувной купол и повредил прожекторы.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Малыши провалились в ливневку на улице Аметьевская магистраль и не могли самостоятельно выбраться на поверхность.