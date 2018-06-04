В Елабугу зашли лоси

Лесники уверены, что животные направлялись в удмуртские леса, но отклонились от маршрута.

(Елабуга, 4 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Жители Елабуги сняли видео, на котором трое лосей гуляют по городу. По кадрам видно, что это молодые особи. Они были замечены недалеко от торгового центра «Магнит» на окружном шоссе. Причем животных не пугал шум оживленной автодороги, близ которой они находились.

Как отмечают местные лесники, заход лосей в Елабугу может быть связан с миграцией животных. «Обычно ближе к лету лоси из наших лесов мигрируют в леса Удмуртии, видимо, что-то их напугало, и они несколько поменяли свой маршрут и оказались в городе», – отмечает директор ГБУ РТ «Елабужский лесхоз» Миннегаян Мухаметзянов.

По его словам, осенью животные вновь вернутся в елабужские леса.