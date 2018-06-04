Казань оказалась в топ-3 городов РФ по числу призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников

Количество призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады увеличилось на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Казань снова оказалась в тройке городов России по числу призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников и уступила лишь Москве и Санкт-Петербургу. Третье место столица РТ удерживает несколько лет подряд. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

«Практически на 20 процентов по сравнению с прошлым годом увеличилось количество призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников — с 392 до 471 ученика. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 159 казанских школьников, 73 из которых стали победителями или призерами», — сообщил Хидиятов.

Победителей и призеров Всероссийской олимпиады подготовили 24 казанские школы, среди них лицей № 131, IT-лицей К(П)ФУ, лицей им. Н.И. Лобачевского и лицей-интернат № 2.

Казанские школьники заняли призовые места по 16 предметам школьной программы, в том числе впервые по предмету «Мировая художественная культура».