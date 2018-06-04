Двух уроженцев Саратовской области подозревают в вымогательстве у жителей Татарстана

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Фото: 16.мвд.рф
(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Двух уроженцев Саратовской области подозревают в вымогательстве у жителя Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.
В январе 2018 года в отделение полиции обратился казанский предприниматель. Мужчина заявил, что двое неизвестных, угрожая убийством и похищением родных, вымогают у него крупную сумму денег.
Сотрудники главного следственного управление МВД по РТ вышли на след преступников. Ими оказались 36-летний и 24-летний уроженцы Саратовской области. Один из задержанных уже был ранее судим за вымогательство.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Оба подозреваемых помещены под стражу.
У следствия есть основания полагать, что от действий вымогателей и их неустановленных сообщников могли пострадать как жители Татарстана, так и граждане из других регионов России.
Всем, кто пострадал от действий вышеуказанных лиц, или имеет сведения об их противоправной деятельности, необходимо обратиться в МВД по Республике Татарстан по тел.: (843) 291-26-45. 291-26-47.
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