Авиакомпании резко сократили летние планы по рейсам в Крым

Емкость планируемых авиарейсов в Крым упала более чем на 20 процентов или на 551 тысячу мест.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В летнем сезоне авиакомпании резко сократили планы по рейсам в Крым, пишет «Коммерсантъ».

Так, емкость планируемых авиарейсов снизилась на 22,2 процента или на 551 тысячу мест, следует из рассчета Транспортной клиринговой палаты. Сильнее всех урезали план «Уральские авиалинии» — на 187 тысяч кресел (39 процентов), Red Wings — на 64 тысячи кресел (27 процентов), «Аэрофлот» — на 51 тысячу (14 процентов) и ряд других перевозчиков.

Эксперты считают, что на резкое сокращение планов повлияли несколько факторов: открытие Крымского моста, рост цен на топливо в Симферополе и стоимости обслуживания авиарейса.

Перевозчики пересмотрели программы после открытия Крымского моста, ожидая, что часть пассажзиров предпочтет наземный транспорт, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Кроме того, в Симферополе взлетела цена на топливо. К примеру, тонна керосина в прошлом году стоила 41,5 тысяч рублей, а в этом году ее стоимость дошла до отметки в 50 тысяч рублей.

Авиаперевозчики сообщают и о росте тарифов в Симферополе. К примеру, с начала лета аэропорт намерен брать за взлет — посадку 624 рубля с учетом НДС, за обеспечение авиабезопасности российские перевозчики должны заплатить 408 рубля, предоставление аэровокзала на рейсе по РФ — 285 рублей на пассажира.

Ожидается, что в 2018 году Крым посетят 6 млн туристов. За первые пять месяцев этого года там отдохнуло 1,15 млн туристов, что почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие цифры привел глава Крыма Сергей Аксенов.