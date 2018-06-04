Историю как ЕГЭ выбрали 20 процентов выпускников в Татарстане

Минимальный проходной балл на тестировании по истории для вузов составляет 32 балла.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ). ЕГЭ по истории в этом году выбрали 20 процентов учащихся основного этапа экзамена. Об этом сообщает Министерство образования и науки РТ.

Сегодня, 4 июня в Татарстане проходят ЕГЭ по химии и истории. Для участия в тестировании по истории было подано 133 тысяч заявлений, из которых около 131 тысяча подали выпускники текущего года. Экзамен пройдет в 2861 пункте проведения. Минимальный проходной балл на ЕГЭ по истории для вузов составляет 32 балла.

Для участия в ЕГЭ по химии было подано 94 тысяч заявлений, из которых 92 тысячи подали выпускники текущего года. Экзамен сдают 14 процентов участников. Экзамен пройдет в 2651 ППЭ. Минимальных проходной балл на ЕГЭ по химии составляет 36 баллов.

Во всех пунктах сдачи ЕГЭ ведется видеонаблюдение. Кроме того, будет использоваться технология печати комплекта экзаменационных материалов во время самого экзамена.

Участники смогут узнать свои результаты 20 июня.